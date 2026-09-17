AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 261,41 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 260,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,61 USD. Bisher wurden heute 67'545 AbbVie-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 36,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,87 USD. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,05 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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