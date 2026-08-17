AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagabend gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 250,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 251,49 USD. Mit einem Wert von 249,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 181'259 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,44 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Mit einem Zuwachs von 6,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 30,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,03 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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