AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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17.08.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag gesucht
Die Aktie von AbbVie zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 250,37 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 250,37 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 250,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 249,49 USD. Zuletzt wechselten 71'686 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,25 USD belaufen. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16.99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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