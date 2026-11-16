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16.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Montagabend freundlich
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 295,48 USD.
Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 301,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 300,00 USD. Zuletzt wurden via New York 276'470 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 302,91 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,30 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 17.40 Mrd. USD gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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