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16.11.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Nachmittag fester

AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 298,54 USD zu.

AbbVie
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 298,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'455 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 301,19 USD. Mit einem Wert von 300,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 192'008 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 302,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 35,97 Prozent sinken.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 30.10.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 17.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent gesteigert.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2026 14,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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