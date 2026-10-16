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16.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie reagiert am Abend positiv

AbbVie Aktie News: AbbVie reagiert am Abend positiv

Die Aktie von AbbVie zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 284,76 USD.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 284,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 286,58 USD. Bei 283,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 504'242 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 2,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AbbVie rechnen Experten am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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