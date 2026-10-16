AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 285,42 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 285,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 283,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 357'336 Stück.

Am 15.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,40 USD an. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 49,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Am 31.07.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 16.99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 13,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude