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AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091

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16.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit angezogener Handbremse

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit angezogener Handbremse

Die Aktie von AbbVie hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 263,22 USD bewegte sich die AbbVie-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 263,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Bei 263,94 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 261,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212'893 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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