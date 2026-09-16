AbbVie Aktie News: AbbVie wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 262,57 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'600 Punkten steht. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 261,11 USD ab. Bei 261,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105'106 AbbVie-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,44 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Gewinne von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Mit einem Kursverlust von 27,19 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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