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15.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 262,13 USD.

AbbVie
215.38 CHF 0.52%
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Um 20:26 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 262,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 264,78 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 259,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 284'125 AbbVie-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,44 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,05 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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