AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die AbbVie-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 260,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 257,93 USD. Bei 259,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 107'396 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 26,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,05 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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