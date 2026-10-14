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14.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend höher

AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend höher

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 285,28 USD zu.

AbbVie
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Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 285,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 285,34 USD. Bei 277,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 297'250 AbbVie-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 285,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 32,99 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AbbVie.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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