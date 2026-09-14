AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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14.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von AbbVie. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 261,51 USD.
Die AbbVie-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 261,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 264,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 263,74 USD. Zuletzt wechselten 281'305 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach oben. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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