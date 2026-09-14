AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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14.09.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie steigt am Montagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 260,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 264,12 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 263,74 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 164'417 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,44 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 2,64 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 USD. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 16.99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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