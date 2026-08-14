AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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14.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 250,14 USD.
Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 250,14 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 247,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264'003 AbbVie-Aktien.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,92 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,25 USD je Aktie ausschütten. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,03 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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