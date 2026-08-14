AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Nachmittag südwärts

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 249,54 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'796 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 248,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 250,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 189'865 AbbVie-Aktien.

Bei 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,25 USD ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 15.42 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 23.10.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,03 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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