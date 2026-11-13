AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Freitagabend fester

Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'554 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 297,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 296,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 181'424 AbbVie-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 302,91 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 35,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. AbbVie veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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