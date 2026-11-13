AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 295,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 297,04 USD. Mit einem Wert von 296,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97'063 AbbVie-Aktien.

Bei 302,91 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,64 Prozent. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,23 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 USD gegenüber 0,10 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.40 Mrd. USD – ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 03.02.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,00 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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