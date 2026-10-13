AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagabend leichter

Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 274,58 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 274,44 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 282,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 279'202 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 43,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 16.99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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