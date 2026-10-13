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13.10.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

AbbVie Aktie News: AbbVie wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 278,55 USD nach.

AbbVie
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Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 278,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'803 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 277,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 282,56 USD. Bisher wurden heute 130'748 AbbVie-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 283,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 1,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 31,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 USD belaufen. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der AbbVie-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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