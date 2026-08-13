AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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13.08.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Nachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 252,01 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 252,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. Bei 255,00 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149'777 AbbVie-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,25 USD ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.
Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,03 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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