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12.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 295,76 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 295,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 299,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 299,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189'098 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 302,91 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,42 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Mit Abgaben von 35,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 30.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17.40 Mrd. USD gegenüber 15.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AbbVie am 03.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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