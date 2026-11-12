AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 296,69 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die AbbVie-Aktie bei 299,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 299,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 96'428 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 302,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,57 Prozent.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Am 30.10.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,00 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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