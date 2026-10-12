AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Montagabend an Boden

Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 279,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 280,68 USD. Bei 277,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 241'422 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.10.2026 markierte das Papier bei 280,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,65 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der AbbVie-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 13,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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