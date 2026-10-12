AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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12.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 279,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 279,38 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 277,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 113'289 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Bei 279,38 USD markierte der Titel am 12.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 46,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 13,99 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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