AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 248,01 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 248,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 245,53 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,98 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220'069 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 267,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,25 USD. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
16:29
|AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend Verlust reich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: AbbVie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: AbbVie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AbbVie Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.