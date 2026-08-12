AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 248,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 245,53 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,98 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220'069 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 267,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,25 USD. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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