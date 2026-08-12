AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 248,56 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 245,53 USD. Mit einem Wert von 245,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 83'048 AbbVie-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 7,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,25 USD. Am 31.07.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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