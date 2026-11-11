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11.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit Verlusten
Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 292,85 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 292,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 289,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 169'431 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 302,91 USD an. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 3,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 191,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,37 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.40 Mrd. USD im Vergleich zu 15.78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 13,97 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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