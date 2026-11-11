AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag Verlust reich

Die AbbVie-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 290,52 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 290,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 291,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90'302 AbbVie-Aktien.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 302,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,26 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 51,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 13,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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