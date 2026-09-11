AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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11.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 257,91 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 257,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 259,52 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 257,32 USD. Zuletzt wurden via New York 223'824 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 267,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 25,88 Prozent sinken.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,87 USD je Aktie ausschütten. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.42 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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