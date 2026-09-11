AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 258,12 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 259,52 USD zu. Bei 257,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 91'264 AbbVie-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,44 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 35,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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