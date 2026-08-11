AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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11.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 249,24 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 249,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten tendiert. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,23 USD. Bei 248,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208'967 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 23,30 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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