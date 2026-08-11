AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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11.08.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 248,32 USD.
Das Papier von AbbVie konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 248,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 250,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'148 AbbVie-Aktien.
Bei 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 23,01 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,25 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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