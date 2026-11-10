|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Dienstagabend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von AbbVie. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 293,60 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 293,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 294,49 USD. Mit einem Wert von 292,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 168'256 AbbVie-Aktien.
Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 302,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,17 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je AbbVie-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 30.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
10.11.26
|AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Dienstagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Ausblick: AbbVie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: AbbVie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AbbVie Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI-Anleger verunsichert: Index etwas tiefer -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.