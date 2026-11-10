AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Dienstagabend ins Plus

Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 293,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 294,49 USD. Mit einem Wert von 292,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 168'256 AbbVie-Aktien.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 302,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,17 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je AbbVie-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 30.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude