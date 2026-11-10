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10.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 292,00 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 292,00 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'521 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 291,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 292,50 USD. Zuletzt wechselten 97'182 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 302,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 34,53 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.
Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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