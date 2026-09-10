AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Das Papier von AbbVie legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 252,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. Bei 254,44 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 222'733 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach oben. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,87 USD aus. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 23.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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