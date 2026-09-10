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10.09.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie macht am Nachmittag Boden gut

AbbVie Aktie News: AbbVie macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von AbbVie zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 252,54 USD.

AbbVie
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Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 254,44 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 251,23 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96'424 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,44 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 5,90 Prozent zulegen. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,30 Prozent.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,87 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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