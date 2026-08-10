AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 245,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. Bei 244,03 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 194'756 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 267,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 8,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 22,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. Am 31.07.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude