AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 245,28 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten realisiert. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,67 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80'831 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD an. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 8,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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