AbbVie Aktie News: AbbVie präsentiert sich am Abend fester

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 293,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 294,57 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,97 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 233'839 Aktien.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 302,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,24 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 34,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,85 USD. Am 30.10.2026 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,37 USD gegenüber 0,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 16,31 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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