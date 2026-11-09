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09.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagnachmittag in Grün
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 289,88 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 289,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 292,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 124'167 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 302,91 USD an. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 51,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,85 USD. AbbVie liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.40 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die AbbVie-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 16,31 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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