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09.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie steigt am Abend

AbbVie Aktie News: AbbVie steigt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AbbVie. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 276,85 USD.

AbbVie
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Um 20:26 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 276,85 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Bei 277,57 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 270,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 184'324 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2026 markierte das Papier bei 277,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 44,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte AbbVie die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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