AbbVie Aktie News: AbbVie gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 276,24 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 276,27 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 98'549 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei 276,27 USD erreichte der Titel am 09.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 0,01 Prozent niedriger. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,80 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,87 USD. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,16 Prozent auf 16.99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte AbbVie die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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