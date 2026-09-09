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09.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie zieht am Mittwochabend an

AbbVie Aktie News: AbbVie zieht am Mittwochabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

AbbVie
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 249,78 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'642 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 250,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,00 USD. Zuletzt wechselten 212'407 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 6,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,25 USD aus. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 16,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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