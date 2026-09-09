AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 249,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'645 Punkten tendiert. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,92 USD. Mit einem Wert von 247,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 87'395 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 267,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 7,38 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 30,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,25 USD je AbbVie-Aktie. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16.99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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