Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’754 0.9%  SPI 19’510 0.9%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’086 1.1%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 6’185 1.0%  Gold 4’185 1.2%  Bitcoin 68’633 1.1%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 103.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
Suche...
ETF Sparplan

AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 270,46 USD.

AbbVie
226.31 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 270,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 265,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,98 USD. Zuletzt wechselten 295'713 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,32 Prozent.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,87 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird AbbVie schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,02 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt

Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude


Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AbbVie Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten