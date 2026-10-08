AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 270,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 265,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,98 USD. Zuletzt wechselten 295'713 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,32 Prozent.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,87 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,03 USD, nach 0,52 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird AbbVie schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,02 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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