AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 269,31 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 269,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'788 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 268,37 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 106'670 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 274,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,05 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 29,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AbbVie-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,02 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
08.10.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX starten stärker -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gehen im Plus in den letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.