AbbVie Aktie News: AbbVie verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 269,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'788 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 268,37 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 106'670 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 274,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,05 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 29,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AbbVie-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,02 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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