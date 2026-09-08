AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 251,09 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 248,90 USD. Bei 251,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 215'744 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 267,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,51 Prozent. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 31,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,25 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 15.42 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 17,92 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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