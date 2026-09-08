AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 251,08 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'680 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 248,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,84 USD. Bisher wurden via New York 100'473 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,44 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Mit einem Kursverlust von 23,86 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,25 USD je Aktie ausschütten. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 17,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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