AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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07.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 272,32 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 272,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'774 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 272,32 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,40 USD. Bisher wurden via New York 143'314 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 272,32 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Mit einem Kursverlust von 29,80 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 USD belaufen. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Mrd. USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der AbbVie-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 22.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 14,03 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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